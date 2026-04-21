Kommissionsfreies Investieren für alle

Eingeladen Alles Alles korrekt Nichts zu verbessern Weiter Empfehlung

Eingeladen Bisher sehr positiv Bisher sehr positive Erfahrung mit Trading 212 in Deutschland.

Eingeladen Für mich als selbstständige perfekt Die App ist übersichtlich gestaltet, mir fällt investieren dort sehr leicht und ich kann vor allem immer wieder investieren, ohne zu zahlen. Das ist für mich als selbstständige mit unregelmäßigen Einkommen sehr wichtig.

Eingeladen Einfache Eröffnung Einfache Eröffnung, etwas gewöhnungsbedürftiges Überweisungsverfahren, bisher positive Bewertung!

Wirklich die beste Trading-Platform die… Wirklich die beste Trading-Platform die ich bisher hatte, ich hatte davor viele verschiedene Trading-Platformen verglichen und Trading212 war immer bisher der beste Kanditat. Man hat 0% gebühren, direkte live kurse von Währungen so das wenn man FX-Gebühren zahlt diese direkt Echtnah sind. Zudem ist das 24/5 Trading wirklich eine bereichung die viele Anbieter nicht haben und ich mit am meisten benutze. Es gibt noch viele diverse andere Punkte die, diese Trading-Platform einfach gut machen, wo andere Anbieter einfach nicht rankommen. Ich kann es nur empfehlen, denn es bietet nur Vorteile!

Eingeladen alles richtig gut Bislang funktioniert alles richtig gut. Ich habe sogar schon meine erste Empfehlung realisiert. Weiter so

Eingeladen Niedrige Kosten Super App!!

Eingeladen Habe hier mein freies Kapital liegen… Habe hier mein freies Kapital liegen bin sehr zu Frieden wenn ich Kapital brauche ist es just in Time auf dem Konto.

Eingeladen Bin sehr zufrieden Bin sehr zufrieden. Hat Funktionen wie Pies, die ich bisher so noch nirgends gesehen habe. Ein- und Auszahlungen werden schnell bearbeitet.

Eingeladen Alles gut und wie beschrieben. Alles gut und wie beschrieben.

Eingeladen 1% mehr Zinsen als der EZB Leitzins 1% mehr Zinsen als der EZB Leitzins, wöchentlich ausbezahlt. Dazu 2% cashback auf die Kreditkarte. Und dann noch günstiges trading in einer übersichtlichen App. Beschde.

Eingeladen Sehr schnelle Antwort und Reaktion Sehr schnelle Antwort und Reaktion. Fast überraschend schnell. Akutes Problem sofort gelöst. Perfekt! Danke und weiter so!

Eingeladen Top Broker und Kreditkarte Wirklich top. Sehr gute App.

Eingeladen Beste Trading App meiner Meinung nach Super App, alles einfach und klar. Einzahlen und auszahlen funktioniert sofort, und mit der richtigen Option auch keine Gebühren!

Eingeladen Einfache Bedienung Einfache Bedienung, Übersicht, gute Auswahl an Produkten, man hat ein gutes Gefühl bei einem seriösen Anbieter gelandet zu sein

Eingeladen Alles funktioniert so wie erklärt… Alles funktioniert so wie es erklärt wird, kein fake, als anfänger nicht einfach jedoch ist aller anfang schwer, man kann nur durch erfahrungen besser werden

Eingeladen Vertrauenswürdig und einfach War zunächst skeptisch aber alles hier läuft einfach und sehr professionell

Eingeladen Super App, schnelle Ausführung und kompetenter Support Super App, schnelle Ausführung und kompetenter Support

Eingeladen Einfach und übersichtlich Einfache übersichtliche App bin gerade nicht so der Experte aber auch für mich alles einfach zu verstehen.