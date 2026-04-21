Kommissionsfreies Investieren für alle

Trading 212
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TrustScore 4,6
87.244 Bewertungen
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Investiere in fertige Pies oder stelle deine eigene Auswahl aus Tausenden von Aktien und ETFs zusammen
Investiere selbst in die teuersten Aktien wie Google, Amazon und Apple
1 Investmentkonto.
12 globale Währungen.
Vermeide FX-Gebühren. In mehreren Währungen einzahlen und investieren.
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und per E-Mail für dich da
Alle präsentierten Statistiken sind global. Die Anzahl der Kunden repräsentiert finanzierte Konten.
Ausgezeichnet
Bewertet mit 4,6/5 auf Grundlage von 87.244 Bewertungen auf
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Alles
Alles korrekt Nichts zu verbessern Weiter Empfehlung
Bisher sehr positiv
Bisher sehr positive Erfahrung mit Trading 212 in Deutschland.
Für mich als selbstständige perfekt
Die App ist übersichtlich gestaltet, mir fällt investieren dort sehr leicht und ich kann vor allem immer wieder investieren, ohne zu zahlen. Das ist für mich als selbstständige mit unregelmäßigen Einkommen sehr wichtig.
Einfache Eröffnung
Einfache Eröffnung, etwas gewöhnungsbedürftiges Überweisungsverfahren, bisher positive Bewertung!
Wirklich die beste Trading-Platform die…
Wirklich die beste Trading-Platform die ich bisher hatte, ich hatte davor viele verschiedene Trading-Platformen verglichen und Trading212 war immer bisher der beste Kanditat. Man hat 0% gebühren, direkte live kurse von Währungen so das wenn man FX-Gebühren zahlt diese direkt Echtnah sind. Zudem ist das 24/5 Trading wirklich eine bereichung die viele Anbieter nicht haben und ich mit am meisten benutze. Es gibt noch viele diverse andere Punkte die, diese Trading-Platform einfach gut machen, wo andere Anbieter einfach nicht rankommen. Ich kann es nur empfehlen, denn es bietet nur Vorteile!
alles richtig gut
Bislang funktioniert alles richtig gut. Ich habe sogar schon meine erste Empfehlung realisiert. Weiter so
Niedrige Kosten
Super App!!
Habe hier mein freies Kapital liegen…
Habe hier mein freies Kapital liegen bin sehr zu Frieden wenn ich Kapital brauche ist es just in Time auf dem Konto.
Bin sehr zufrieden
Bin sehr zufrieden. Hat Funktionen wie Pies, die ich bisher so noch nirgends gesehen habe. Ein- und Auszahlungen werden schnell bearbeitet.
Alles gut und wie beschrieben.
Alles gut und wie beschrieben.
1% mehr Zinsen als der EZB Leitzins
1% mehr Zinsen als der EZB Leitzins, wöchentlich ausbezahlt. Dazu 2% cashback auf die Kreditkarte. Und dann noch günstiges trading in einer übersichtlichen App. Beschde.
Sehr schnelle Antwort und Reaktion
Sehr schnelle Antwort und Reaktion. Fast überraschend schnell. Akutes Problem sofort gelöst. Perfekt! Danke und weiter so!
Top Broker und Kreditkarte
Wirklich top. Sehr gute App.
Beste Trading App meiner Meinung nach
Super App, alles einfach und klar. Einzahlen und auszahlen funktioniert sofort, und mit der richtigen Option auch keine Gebühren!
Einfache Bedienung
Einfache Bedienung, Übersicht, gute Auswahl an Produkten, man hat ein gutes Gefühl bei einem seriösen Anbieter gelandet zu sein
Alles funktioniert so wie erklärt…
Alles funktioniert so wie es erklärt wird, kein fake, als anfänger nicht einfach jedoch ist aller anfang schwer, man kann nur durch erfahrungen besser werden
Vertrauenswürdig und einfach
War zunächst skeptisch aber alles hier läuft einfach und sehr professionell
Super App, schnelle Ausführung und kompetenter Support
Super App, schnelle Ausführung und kompetenter Support
Einfach und übersichtlich
Einfache übersichtliche App bin gerade nicht so der Experte aber auch für mich alles einfach zu verstehen.
Ganz tolle einfache Bedienung
Ganz tolle einfache Bedienung . Hatte schon andere und finde es hier am besten
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