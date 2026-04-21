Kommissionsfreies Investieren für alle

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Gzim MURATI

Vor 4 Tagen

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Bisher sehr positiv

Bisher sehr positive Erfahrung mit Trading 212 in Deutschland.

Mat

Vor 12 Tagen

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Für mich als selbstständige perfekt

Die App ist übersichtlich gestaltet, mir fällt investieren dort sehr leicht und ich kann vor allem immer wieder investieren, ohne zu zahlen. Das ist für mich als selbstständige mit unregelmäßigen Einkommen sehr wichtig.

Lisa S.

Vor 12 Tagen

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Einfache Eröffnung

Einfache Eröffnung, etwas gewöhnungsbedürftiges Überweisungsverfahren, bisher positive Bewertung!

oliver

Vor 12 Tagen

Wirklich die beste Trading-Platform die…

Wirklich die beste Trading-Platform die ich bisher hatte, ich hatte davor viele verschiedene Trading-Platformen verglichen und Trading212 war immer bisher der beste Kanditat. Man hat 0% gebühren, direkte live kurse von Währungen so das wenn man FX-Gebühren zahlt diese direkt Echtnah sind. Zudem ist das 24/5 Trading wirklich eine bereichung die viele Anbieter nicht haben und ich mit am meisten benutze. Es gibt noch viele diverse andere Punkte die, diese Trading-Platform einfach gut machen, wo andere Anbieter einfach nicht rankommen. Ich kann es nur empfehlen, denn es bietet nur Vorteile!

Linus

Vor 16 Tagen

Eingeladen

alles richtig gut

Bislang funktioniert alles richtig gut. Ich habe sogar schon meine erste Empfehlung realisiert. Weiter so

Stefan Hofmann

Vor 17 Tagen

Eingeladen

Niedrige Kosten

Super App!!

Torsten Wolff

Vor 17 Tagen

Eingeladen

Habe hier mein freies Kapital liegen…

Habe hier mein freies Kapital liegen bin sehr zu Frieden wenn ich Kapital brauche ist es just in Time auf dem Konto.

Christoph K.

Vor 18 Tagen

Eingeladen

Bin sehr zufrieden

Bin sehr zufrieden. Hat Funktionen wie Pies, die ich bisher so noch nirgends gesehen habe. Ein- und Auszahlungen werden schnell bearbeitet.

Sven Guehnemann

Vor 30 Tagen

Eingeladen

Alles gut und wie beschrieben.

Alles gut und wie beschrieben.

Max Schroeter

Vor 33 Tagen

Eingeladen

1% mehr Zinsen als der EZB Leitzins

1% mehr Zinsen als der EZB Leitzins, wöchentlich ausbezahlt. Dazu 2% cashback auf die Kreditkarte. Und dann noch günstiges trading in einer übersichtlichen App. Beschde.

Armin

Vor 33 Tagen

Eingeladen

Sehr schnelle Antwort und Reaktion

Sehr schnelle Antwort und Reaktion. Fast überraschend schnell. Akutes Problem sofort gelöst. Perfekt! Danke und weiter so!

Hansen

Vor 35 Tagen

Eingeladen

Top Broker und Kreditkarte

Wirklich top. Sehr gute App.

Fabian D

Vor 39 Tagen

Eingeladen

Beste Trading App meiner Meinung nach

Super App, alles einfach und klar. Einzahlen und auszahlen funktioniert sofort, und mit der richtigen Option auch keine Gebühren!

Luis Guillermo

Vor 40 Tagen

Eingeladen

Einfache Bedienung

Einfache Bedienung, Übersicht, gute Auswahl an Produkten, man hat ein gutes Gefühl bei einem seriösen Anbieter gelandet zu sein

Marc S.

Vor 40 Tagen

Eingeladen

Alles funktioniert so wie erklärt…

Alles funktioniert so wie es erklärt wird, kein fake, als anfänger nicht einfach jedoch ist aller anfang schwer, man kann nur durch erfahrungen besser werden

Benjamin Honnerlage

Vor 43 Tagen

Eingeladen

Vertrauenswürdig und einfach

War zunächst skeptisch aber alles hier läuft einfach und sehr professionell

Sebastian

Vor 43 Tagen

Eingeladen

Super App, schnelle Ausführung und kompetenter Support

Super App, schnelle Ausführung und kompetenter Support

Till Neumann

Vor 46 Tagen

Eingeladen

Einfach und übersichtlich

Einfache übersichtliche App bin gerade nicht so der Experte aber auch für mich alles einfach zu verstehen.

Paul

Vor 46 Tagen

Eingeladen

Ganz tolle einfache Bedienung

Ganz tolle einfache Bedienung . Hatte schon andere und finde es hier am besten

Kunde

Vor 51 Tagen

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